¿Por qué el verano es estratégico para la búsqueda de empleo?

Durante los meses de verano, mientras muchos se encuentran de vacaciones, muchos profesionales aprovechan el momento para mejorar sus posibilidades laborales. Dejar la cesantía, conseguir un trabajo mejor, aumentar el nivel de renta e, incluso, adquirir más conocimiento o reinventarse están dentro de los principales objetivos de quienes aprovechan el período estival para dar el próximo paso.“El verano puede ser considerado como un período estratégico en materia de búsqueda laboral”, dijo el director asociado de Robert Half, Caio Arnaes. El ejecutivo basó su afirmación en que la época estival coincide con un período de reestructuraciones en las empresas y un cambio en los ritmos de trabajo, producto de las vacaciones, lo que abre oportunidades para analizar y buscar opciones. Una búsqueda estratégica Una encuesta reciente de la consultora Robert Half, reveló los principales factores considerados a la hora de evaluar un cambio de empleo. Y los tres más destacados son un paquete de remuneración más competitivo (65%), mayor equilibrio entre vida personal y laboral (46%) y una cultura organizacional más alineada con los valores personales (37%).Estos resultados muestran que un mejor salario es un excelente estímulo para buscar nuevos horizontes. “Sin embargo, la búsqueda tiene que ser estratégica”, agregó Arnaes, refiriéndose a que en verano no se trata apenas de buscar un nuevo empleo sino también de perfeccionarse, invertir en algún tipo de especialización que permita escalar posiciones gracias al aprendizaje de nuevas habilidades. “Muchas veces, la oportunidad está en la misma empresa. Y basta adquirir nuevas habilidades para optar a un cargo de mayor responsabilidad y con mejores perspectivas salariales”, aseguró.“Hemos visto progresivamente que la necesidad de la formación y capacitación continua es fundamental. Las empresas valoran a los profesionales que lo realizan de manera independiente, manteniéndose actualizados, especialmente en temas relacionados con la digitalización”, recordó el ejecutivo. Un período de oportunidades Además de quienes buscan empleo y dejar la cesantía, los meses de verano son una oportunidad, ya que hay empresas reestructurando sus equipos y buscan profesionales para reemplazo o para asumir nuevas tareas y proyectos.Ahí surgen opciones porque muchos deciden disfrutar de sus vacaciones y se generan brechas de oportunidad. También hay empresas que abren alternativas contratando personal para cubrir a quienes no están o incorporan talento para proyectos determinados. “Esas contrataciones son interesantes porque, pese a tener un plazo fijo, permiten demostrar capacidades y vincularse, generando futuras opciones y también experiencia nueva para agregar al curriculum”, señaló Arnaes. Tecnología: una tarea para todos Aunque no existe una receta mágica, sí se puede hablar de ciertos aspectos a considerar. En materia del mercado en sí, por lo general, las áreas donde se tienden a presentar más oportunidades están relacionadas con la tecnología. Así lo confirman los resultados de la última edición de la Guía Salarial elaborada por la consultora.Sin embargo, hoy casi todos los empleos tienen una relación con la digitalización y la automatización de procesos. Por lo tanto, la necesidad de mantenerse al día es fundamental, recalcó Arnaes. “Las empresas tienen cada vez más desafíos ligados a este asunto. Por lo tanto, un profesional que desea acceder a mejores oportunidades, debe ser capaz de poner su talento y capacidades a disposición de eso”, dijo.