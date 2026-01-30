Senado de Chile rinde homenaje a Bárbara Hernández, la nadadora extrema que desafía los límites en aguas gélidas

El presidente del Senado de Chile, Manuel José Ossandón, condecoró a la nadadora extrema Bárbara Hernández, quien ha establecido récords internacionales al cruzar el Canal de la Mancha en dos ocasiones.

Durante una ceremonia en la que se le entregó la medalla del Senado, Ossandón, acompañado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, reconoció la trayectoria de Hernández, conocida como la “Sirena de Hielo“. Esta destacada deportista chilena es la primera persona de Sudamérica en nadar en siete océanos y ha logrado cruzar el Canal de la Mancha en un tiempo total de 27 horas, llevando el nombre de Chile a lo más alto en el ámbito deportivo internacional.

“Te queremos hacer un homenaje, porque creemos que eres la mejor deportista de este año”, expresó Ossandón, quien también destacó el impresionante desafío que representa para Hernández nadar en condiciones extremas, enfrentando el frío, la soledad y el dolor. El senador subrayó que, a pesar de que esta disciplina no es reconocida como un deporte olímpico, el Senado quería rendir homenaje a su valentía y logros. “Te reconocemos tu pega y estamos muy orgullosos como chilenos de todo lo que has hecho”, añadió.

Por su parte, Bárbara Hernández agradeció el reconocimiento y comentó sobre la falta de visibilidad que enfrentan los deportistas de disciplinas no olímpicas. “Al no ser un deporte olímpico, es super ‘outsider’ y resulta que no soy solo yo, sino que hay muchos deportistas que son los mejores del mundo en sus disciplinas y lamentablemente que no son olímpicas, pero que nadie puede poner en duda todo el mérito que hay detrás”, afirmó.

Hernández ha sido un referente en el deporte extremo y su reconocimiento por parte del Senado busca visibilizar el esfuerzo y dedicación de los atletas que, a pesar de no estar en el circuito olímpico, realizan hazañas extraordinarias.