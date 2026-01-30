Santiago se prepara para un fin de semana con lluvias dispersas: ¿Qué sectores se verán afectados?

El meteorólogo Gianfranco Marcone ha pronosticado un fin de semana con alta probabilidad de lluvias en Santiago, aunque menos intensas que las del pasado domingo.

Marcone, en una entrevista en T13 AM, indicó que para este viernes 30 de enero se espera una temperatura máxima de 30°C, a pesar de que la mañana ha sido fresca. “Es una vaguada costera que ingresa a la capital”, explicó, añadiendo que mientras hacia el oriente la nubosidad es escasa, hacia el poniente se observa una mayor abundancia de nubes.

El meteorólogo también anticipó que el sábado podría haber lluvias en la Región Metropolitana, aunque con una probabilidad menor en comparación con el evento del domingo anterior. “Es una probabilidad baja, no es para nada como lo del domingo pasado”, aclaró Marcone. Las precipitaciones, de acuerdo a su pronóstico, serán “mucho más débiles y dispersas”, con la posibilidad de que se registren en la precordillera y en el sector oriente de la capital.

“En el centro, quizás algo por algunos sectores. No se descarta tormenta eléctrica, pero no tan intensa como la del domingo pasado”, agregó, pronosticando que la temperatura máxima descenderá a 27 grados.

Para el domingo, Marcone prevé un día nublado, sin precipitaciones en la ciudad, aunque se mantendrán en la cordillera. La nueva semana comenzará con un lunes que podría registrar temperaturas entre 14 y 30 grados.

El meteorólogo también mencionó que a partir del miércoles se espera un descenso en las temperaturas, y que el jueves podría haber algunos chubascos, aunque cada vez con menor probabilidad en la capital.