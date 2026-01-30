Lady Gaga expresa su dolor por las familias afectadas por el ICE en emotivo discurso durante su concierto en Tokio

La cantante Lady Gaga se pronunció en su reciente concierto en Tokio sobre las controvertidas acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en medio de un clima de creciente preocupación social por las detenciones y abusos reportados por esta agencia.

Durante su actuación, la artista, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, expresó su dolor y preocupación por las familias que sufren a causa de las políticas del ICE. “En un par de días, regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos”, afirmó Gaga, destacando la angustia que sienten muchas comunidades.

La intérprete de 39 años hizo hincapié en el impacto emocional que estas acciones tienen en las familias, especialmente en Minnesota, donde muchas personas han sido despojadas de sus hogares y pertenencias. “Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros”, agregó.

Gaga también se refirió al reciente asesinato de Alex Pretti, quien fue tiroteado por funcionarios de la Patrulla Fronteriza, como un ejemplo de la violencia que rodea a las políticas de inmigración. En su mensaje, la artista hizo un llamado a la necesidad de regresar a un estado de seguridad y paz, instando a los líderes a escuchar las súplicas de quienes piden un cambio en el enfoque del ICE. “La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto. Espero que nuestros líderes estén escuchando”, concluyó.

Lady Gaga no es la única figura pública que ha alzado la voz contra las acciones del ICE; otros artistas como Sting, Natalie Portman, Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Sam Altman también han expresado su oposición a lo que consideran abusos por parte de esta agencia.

