Festival de Las Condes: Conoce la cartelera de este viernes y detalles sobre la transmisión en vivo por Chilevisión

Este viernes 30 de enero, Chilevisión llevará a cabo la primera jornada del Festival de Las Condes, que se celebrará en el Parque Padre Hurtado.

El evento, que comenzará a las 21:45 horas, será conducido por Diana Bolocco y el actor Cristián Riquelme, quienes presentarán una variada programación que incluye dos números musicales y un espectáculo de humor. Sin embargo, Riquelme ha enfrentado un inconveniente de salud, ya que reveló que “me enfermé por un resfriado, un poco de fiebre, y es una lata”.

La parrilla del festival de esta noche contará con la actuación de un cantante clásico y otro que regresa a los escenarios tras un tiempo. Las puertas del Parque Padre Hurtado se abrirán a las 18 horas, permitiendo a los asistentes disfrutar del ambiente previo al espectáculo.

El Festival de Las Condes está diseñado principalmente para los residentes de la comuna, y aunque los tickets son gratuitos, se agotaron rápidamente debido a la alta demanda. Las entradas estuvieron disponibles desde el 22 de enero a través de los canales habilitados por la municipalidad y plataformas oficiales, lo que refleja el interés del público por este evento cultural.