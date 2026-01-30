Trump intensifica su retórica en Minneapolis: llama “agitador” a enfermero asesinado por agentes del ICE tras polémico video

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a Alex Pretti, un enfermero que fue asesinado a tiros por agentes del ICE en Minneapolis, como un “agitador” y un presunto “insurrecto”. Esta declaración se produce tras la difusión de un video en el que se observa a Pretti atacando un vehículo federal, lo que ha llevado a Trump a cambiar su tono respecto al caso, después de haber prometido una “investigación honrada y honesta” sobre el incidente.

El video, que fue publicado por el medio digital The News Movement y verificado por varias agencias de noticias, muestra a Pretti pateando un vehículo del gobierno, un acto que ocurrió solo once días antes de su muerte. En su plataforma Truth Social, Trump comentó sobre el video, afirmando que “la cotización del agitador y, quizás, insurrecto Alex Pretti, ha perdido mucho valor” tras la publicación del material. El mandatario describió el comportamiento de Pretti como “una muestra de abuso e ira, a la vista de todos, desquiciado y fuera de control”, mientras que el agente del ICE involucrado se mantuvo “tranquilo y sereno” durante el altercado.

Estas declaraciones contrastan con los comentarios que Trump hizo hace unos días, cuando expresó su tristeza por la muerte de Pretti y su amor por la familia del enfermero, describiendo el suceso como “un incidente muy lamentable”. En ese momento, el presidente había asegurado que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva sobre el caso.

El abogado de la familia Pretti, Steve Schleicher, ha defendido que “nada de lo que ocurriera una semana antes puede servir de excusa para justificar su asesinato”, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de justicia.

Las recientes afirmaciones de Trump indican un cambio en su retórica, que podría reflejar una estrategia para salvaguardar su capital político en un contexto de creciente tensión social y política. En el ámbito local, la defensa de otros casos ha señalado la falta de objetividad del Ministerio Público, mientras que la situación en el país sigue siendo tensa, con cuestionamientos sobre la seguridad y el control en diversas áreas.