Christian Henríquez se despide con emoción de sus compañeros de “Detrás del Muro” y revela sus motivos para quedarse en CHV

Christián Henríquez se despidió emotivamente de sus compañeros de “Detrás del Muro” en su última emisión por Chilevisión, el pasado jueves 29 de enero. El programa, que ha sido un pilar del entretenimiento en la televisión chilena, se trasladará a Mega, donde continuarán sus labores Kuert Carrera, María José Quiroz y el creador del personaje Ruperto.

Durante la despedida, Henríquez no pudo contener las lágrimas al reflexionar sobre su tiempo en el canal y el significado de esta separación. En una conversación con José Antonio Neme, el ejecutivo de CHV, el comediante expresó su alegría por haber trabajado en el canal, describiéndolo como su “segunda casa”. “La vida nos plantea desafíos. La verdad es que estoy muy contento en este canal. Creo que no me había pasado en otras instancias, a excepción de cuando yo trabajaba con la productora Kike 21”, comentó Henríquez.

El comediante también compartió su entusiasmo por un nuevo proyecto que se avecina en Chilevisión, asegurando que se dedicará por completo a ofrecer lo mejor de sí mismo y llevar alegría al público. “Lo mejor que sé hacer es hacer reír”, afirmó.

Henríquez aprovechó la ocasión para desear éxito a sus compañeros que se mudan a Mega, expresando: “Aprovechar esta instancia para desearles todo el éxito del mundo. Sé que les va a ir la raja, nosotros también vamos a hacer todo lo posible”. En un mensaje final, se dirigió a todo el equipo, incluyendo a Alfonso y Rodrigo Vergara, deseándoles lo mejor en su nueva etapa. “Esto no es un adiós, es un hasta muy pronto”, concluyó.

El cambio de canal ha generado expectativas sobre el futuro del programa y su nuevo formato, que podría incluir una reedición del popular “Club de la Comedia”. La reestructuración del equipo y el traslado a Mega marcan un nuevo capítulo en la comedia chilena, que sigue evolucionando en el panorama televisivo.