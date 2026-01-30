Tribunal mantiene arresto domiciliario total de Luis Hermosilla por riesgo de fuga en caso de corrupción y lavado de activos

La revisión de las medidas cautelares de varios imputados en el caso Factop-Audio se llevó a cabo en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía Oriente argumentó que no existen nuevos antecedentes que justifiquen una rebaja en la intensidad de las cautelares. En esta jornada, se revisaron las solicitudes de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff y Luis Flores, todos involucrados en este caso que investiga delitos de corrupción y tráfico de influencias.

El tribunal decidió mantener el arresto domiciliario total de Villalobos, permitiendo salidas laborales los días martes y jueves. En el caso de Luis Flores, se acogió su solicitud para modificar su firma quincenal a mensual, mientras que la petición de Hermosilla para terminar su arresto domiciliario total fue rechazada debido al riesgo de fuga. Por su parte, Jalaff logró que se le concediera el arresto nocturno y un cambio temporal de domicilio a su fundo en Panguipulli por un periodo de 15 días.

La Fiscalía Oriente se opuso a la rebaja solicitada por Hermosilla, argumentando que no se presentaron nuevos antecedentes y recordando que el tribunal ya había rechazado su sobreseimiento por tráfico de influencias. Además, la Fiscalía cuestionó la supuesta colaboración de Hermosilla, señalando que acciones como un recurso de protección contra el fiscal y la posible citación de la fiscal regional podrían constituir obstrucción a la justicia. También se destacó que una nueva querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) había agravado su situación.

Luis Hermosilla fue formalizado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno en el marco del caso conocido como Caso Audios, que ha revelado múltiples aristas de corrupción y estafa asociadas al antiguo grupo financiero Factop. La Fiscalía ha solicitado una pena de 14 años de cárcel para Hermosilla, quien cumplió más de 200 días en prisión preventiva antes de que su situación fuera modificada a arresto domiciliario total en marzo de 2025. Desde su arresto, Hermosilla ha denunciado que el Ministerio Público ha perdido objetividad, acusando que la causa se basa en filtraciones y declaraciones falsas.

Este caso ha generado un amplio debate sobre la corrupción en Chile y ha puesto en el centro de la atención pública las acciones del Ministerio Público y la respuesta del sistema judicial ante estos delitos. Las medidas cautelares impuestas a los imputados reflejan la gravedad de las acusaciones y el compromiso de las autoridades por mantener la integridad del proceso judicial.