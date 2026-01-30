Luis Hermosilla acusa a la fiscal Lorena Parra de mentir sobre favores y solicita su declaración en investigación

Luis Hermosilla, abogado del Caso Audios, cuestiona la imparcialidad de la fiscal Lorena Parra, quien investiga su caso, y asegura que ella le solicitó favores.

A las afueras del Centro de Justicia, Hermosilla afirmó que Parra no puede estar a cargo de la investigación debido a su relación con él. “No puede estar a cargo de la investigación”, declaró, añadiendo que la fiscal le “pidió cuenta” de las gestiones que realizó en su favor. Hermosilla acusó a Parra de mentir sobre las solicitudes que ella misma le hizo, afirmando que “ella puede hacer lo que quiera, la verdad es que ella está transformada en una especie de influencer que graba, que hace videos y que sube a las redes sociales o da entrevistas a los canales de televisión antes de que se conozca la acusación”.

El abogado insistió en que es crucial que Parra declare sobre las gestiones que él realizó a su favor, señalando que “es una de las diligencias que nosotros estamos solicitando para los efectos de la reapertura de la investigación”. Hermosilla subrayó la importancia de conocer la realidad de las comunicaciones entre él y Parra, así como las solicitudes que ella le hizo, que incluyen la entrega de su currículum y la petición de que interviniera con ministros de la corte.

“Ella misma me entregó los nombres”, afirmó Hermosilla, quien también mencionó que Parra le pidió que le informara sobre el avance de las gestiones solicitadas. En este contexto, el abogado enfatizó que es “muy relevante” que la fiscal sea llamada a declarar, ya que, según él, si Parra considera que él es un funcionario público, eso también aplica a sus solicitudes.

Hermosilla, que se encuentra bajo arresto domiciliario total tras la decisión del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, anunció que apelará esta resolución. Desde su situación de prisión preventiva, el exdiputado acusó al Ministerio Público de perder objetividad y de construir una causa basada en filtraciones y declaraciones falsas.

