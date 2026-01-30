Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema, enfrenta prisión preventiva por cohecho y lavado de dinero en Caso Muñeca Bielorrusa

La ex ministra de la Corte Suprema de Chile, Ángela Vivanco, ha sido sometida a prisión preventiva en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, tras ser formalizada por presuntos delitos de cohecho y lavado de dinero en el marco de la investigación conocida como Caso Muñeca Bielorrusa.

Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tomó la decisión de imponer la medida cautelar mientras avanza la investigación. Según los antecedentes presentados por el tribunal, se alega que los recursos obtenidos por Vivanco habrían sido utilizados para financiar viajes al extranjero junto a su esposo, Gonzalo Migueles, así como para cubrir diversos compromisos financieros.

La ex jueza, que había estado en reclusión temporal en días anteriores, cumplirá su prisión preventiva en un módulo aislado del resto del centro penitenciario, diseñado originalmente para adolescentes, aunque actualmente se encuentra sin uso. Este módulo cuenta con tres celdas, de las cuales solo una está habilitada para su ocupación.

El Caso Muñeca Bielorrusa se originó a partir de un fallo revertido en la Corte Suprema que favoreció al Consorcio Belaz Movitec SpA, compuesto por la empresa chilena Movitec y la firma bielorrusa Belaz. Este fallo se produjo cuando Vivanco ejercía como presidenta subrogante de la Tercera Sala del máximo tribunal. Anteriormente, la Corte de Apelaciones de Copiapó había dictado que la empresa bielorrusa debía indemnizar a Codelco con 20 millones de dólares por incumplimiento contractual. Sin embargo, bajo la dirección de Vivanco, la Tercera Sala resolvió que Codelco debía pagar esa suma al consorcio.

Desde su prisión preventiva, el ex diputado Gonzalo Migueles ha denunciado que el Ministerio Público ha perdido objetividad, argumentando que la causa se ha construido sobre filtraciones y declaraciones falsas.

