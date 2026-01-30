Fiebre de Baile: Se revelan tres nuevos participantes que se suman al elenco de la segunda temporada en Chilevisión

Chilevisión avanza en la producción de la segunda temporada de «Fiebre de Baile», un estelar que ha capturado la atención del público y que será conducido nuevamente por Diana Bolocco. La primera temporada del programa culminará el 7 de febrero con una gran final en el Movistar Arena, donde ya están disponibles las entradas a través de Puntoticket, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del show.

Con el inicio de la nueva temporada a la vista, han comenzado a circular rumores sobre los participantes que formarán parte del elenco. Entre los nombres mencionados se encuentran figuras como Mariela Sotomayor, Luis Mateucci, Junior Playboy, Disley Ramos, Gala Caldirola y Diego Venegas. Recientemente, el programa «Zona de Estrellas» de Zona Latina confirmó la participación de tres nuevos concursantes: la cubana Betsy Camino, ex reina del Festival de Viña del Mar, el actor Max Salgado y su colega José Antonio Raffo.

Además, se ha informado que Chilevisión está en negociaciones con el futbolista Mauricio Isla, quien se encuentra actualmente sin club tras su salida de Colo Colo. Si se concreta su participación, Isla podría compartir pantalla con su exesposa, Gala Caldirola, lo que añadiría un elemento de interés adicional para los televidentes.

Con estos anuncios, la segunda temporada de «Fiebre de Baile» se perfila como un evento que promete mantener el interés de la audiencia, presentando un elenco variado que incluye tanto a celebridades del espectáculo como del deporte chileno.