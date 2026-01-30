Paty Maldonado desmiente rumores de conflicto con Raquel Argandoña y asegura que su amistad sigue intacta

Raquel Argandoña se unirá a Mega para un programa relacionado con el Festival de Viña, lo que ha generado rumores sobre tensiones con Patricia Maldonado.

La llegada de Raquel Argandoña a Mega para participar en un programa satélite del Festival de Viña ha sorprendido a sus seguidores y ha dado lugar a especulaciones sobre un posible conflicto con su amiga Patricia Maldonado. Según informaciones recientes, Argandoña no habría podido unirse al proyecto de Maldonado, el café concert titulado «No Somos Tal Para Cual», debido a este nuevo compromiso laboral.

El rumor fue inicialmente difundido por el tiktoker Danilo 21, quien sugirió que Patricia Maldonado habría contratado a la transformista Janin Day, conocida por inspirarse en Argandoña, con el fin de incomodarla, dado que a la opinóloga no le agradan las imitaciones. Esta versión ha llevado a muchos a pensar que la relación entre ambas amigas podría estar en crisis.

Sin embargo, Patricia Maldonado se apresuró a desmentir estos rumores en una conversación con el panelista Manu González en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13. “Amigo de mi corazón, te juro por mis hijos, mis nietos y todos mis seres queridos que esto es una gran mentira“, afirmó la cantante, refiriéndose a las especulaciones sobre un conflicto.

Maldonado también comentó sobre la supuesta pelea, expresando: “No tengo idea de dónde pudo salir esta supuesta pelea horrible, pero la verdad es que nosotras nos cagamos de la risa“. Además, enfatizó que no existe ningún conflicto entre ellas, afirmando: “No importan los contratos y jamás nos hemos metido en nuestros negocios, y mira que sabe negociar la doña“.

Con estas declaraciones, queda claro que la amistad entre Patricia Maldonado y Raquel Argandoña se mantiene sólida, desmintiendo así los rumores que habían circulado en redes sociales sobre una posible ruptura en su relación.