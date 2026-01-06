Paola Volpato comparte su dolor tras la muerte de su querido gatito Pollito Alí en emotivo homenaje

La actriz Paola Volpato atraviesa un difícil momento tras la muerte de su querido gato, Pollito Alí, a quien dedicó emotivas palabras en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con 255 mil seguidores, Volpato compartió la triste noticia de la pérdida de su mascota, describiéndolo como un miembro fundamental de su familia. En su publicación, la protagonista de la serie “Pituca sin lucas” expresó: “Que el cielo de los gatitos te reciba con amor. Hasta siempre, pollito Alí”. La actriz acompañó su mensaje con una serie de fotografías que retratan la vida de Pollito Alí, desde su infancia hasta su etapa adulta, mostrando el profundo vínculo que compartían.

Volpato, quien también es conocida por su papel en “Aguas de Oro” de Mega, destacó en su publicación que Pollito Alí había sido un “cable a tierra” para su familia, subrayando la importancia emocional que tenía el gato en su vida cotidiana. Además, la actriz compartió un video que incluye más imágenes de Pollito Alí junto a otro gato, donde reiteró su cariño: “Que el cielo de los gatitos te reciba con los brazos abiertos y un ratón de peluche. Alí por siempre”.

La conmovedora despedida de Paola Volpato ha resonado entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y condolencias en los comentarios de la publicación, reflejando el cariño que muchos sienten por sus mascotas y la tristeza que conlleva su pérdida.