María Corina Machado denuncia a Delcy Rodríguez como “arquitecta de torturas” y reafirma su regreso a Venezuela inminente

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha declarado su intención de regresar a Venezuela “lo antes posible”, a pesar de la falta de respaldo del expresidente Donald Trump para liderar un proceso de transición en el país. En una entrevista con Fox News, Machado criticó a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la caída de Nicolás Maduro, acusándola de ser la “arquitecta principal de torturas” y de estar involucrada en el tráfico de personas, además de ser aliada de potencias como Rusia, Irán y China.

Machado, quien es también laureada con el Premio Nobel de la Paz, expresó su desconfianza hacia Rodríguez, afirmando que “es muy rechazada por el pueblo venezolano” y que no tiene un papel en la transición política del país. La opositora se mostró optimista sobre el futuro electoral, asegurando que en unas elecciones libres y justas, la oposición ganaría con más del 90% de los votos.

En el contexto de la reciente operación estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro, Machado subrayó que su regreso a Venezuela es inminente, a pesar de que Trump no la incluyó en sus planes para el país, argumentando que ella “carece del respeto del pueblo”. Sin embargo, el expresidente manifestó su disposición a trabajar con Rodríguez, siempre que se alineen con los objetivos de Washington.

Machado también vislumbra un futuro optimista para Venezuela, sugiriendo que el país podría convertirse en un “gran aliado” de Estados Unidos y un centro de oportunidades para la región, con la esperanza de que “millones de venezolanos que fueron forzados a huir de Venezuela volverán a casa”.

Estas declaraciones se producen en un momento crítico para la política venezolana, donde la oposición busca consolidar su posición tras años de crisis y represión bajo el régimen de Maduro. La situación actual ha llevado a un debate sobre la responsabilidad de la izquierda latinoamericana en la perpetuación de la dictadura, así como sobre las expectativas de los ciudadanos respecto a un cambio político en el país.