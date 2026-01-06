RWE Renewables se despide de Chile tras seis años de inversiones en energía renovable y proyectos ambiciosos en el país

RWE Renewables, la firma alemana de energía renovable, se retira del mercado chileno tras más de seis años de operaciones en el país.

La empresa, que llegó a Chile en 2019 como parte de su expansión global, ha decidido abandonar el mercado chileno y mexicano debido a una reorganización interna, según informaciones del Diario Financiero. RWE Renewables se convirtió en un actor importante en el sector de energías renovables tras adquirir la empresa E.On, lo que le permitió consolidar su presencia en el ámbito energético mundial.

Durante su tiempo en Chile, RWE Renewables desarrolló una significativa cartera de proyectos de energía renovable, incluyendo inversiones en energía eólica y solar. En 2022, la compañía contaba con un portafolio de proyectos que sumaba 2,8 GW de capacidad, abarcando desde la región de Tarapacá hasta Los Ríos. Uno de sus proyectos más destacados fue el parque solar fotovoltaico “Los Durmientes”, que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2024, con una inversión estimada de 300 millones de dólares y una capacidad de 214 MW, además de opciones de almacenamiento, ubicado en la región de Antofagasta.

A nivel global, RWE Renewables posee más de 9.000 MW de capacidad instalada y otros 2.700 MW en construcción, lo que la posiciona como una de las principales empresas en el sector de energías renovables a nivel internacional. La salida de RWE de Chile se suma a la tendencia de algunas empresas que han reconsiderado su presencia en el país por diversas razones, incluyendo cambios estratégicos y reorganizaciones internas.