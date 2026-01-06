Festival Músicas del Mundo celebra su 25 aniversario con diez días de conciertos gratuitos y diversidad cultural en Santiago

El Festival de Músicas del Mundo, que celebra su 25 aniversario, se llevará a cabo del 15 al 25 de enero de 2026 en diversas comunas de Santiago.

Con una trayectoria de 25 años, el Festival de Músicas del Mundo se ha consolidado como un evento cultural clave en los veranos de Santiago y otras regiones de Chile, promoviendo la música local y la World Music. Desde su primera edición en 2001, el festival ha atraído a bandas de diferentes partes del mundo, convirtiéndose en un referente de la diversidad musical.

Para su versión XXV, el festival ha anunciado un atractivo cartel que incluye ocho grupos internacionales y doce artistas chilenos, que se presentarán en comunas como La Granja, San Joaquín, El Bosque, Paine, Peñalolén y Estación Central. Durante diez días, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos gratuitos en parques y teatros, lo que reafirma el compromiso del festival con la accesibilidad cultural.

Subhira Cepeda, creador del festival, destacó que esta edición será la más ambiciosa hasta la fecha, con un total de 20 bandas que representarán una rica variedad de estilos musicales de diferentes continentes, incluyendo África, India, Europa y América. “Estamos muy contentos que puedan ser conciertos gratuitos, enfocados a la familia y en las más diversas zonas de Santiago”, afirmó Cepeda.

El festival, organizado por Mundovivo y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, también incorporará nuevos espacios como Matucana 100 y el Centro Cultural Pueblito de Champa, además de los escenarios tradicionales como el Teatro Municipal de San Joaquín y el Centro Cultural Chimkowe.

La propuesta del Festival de Músicas del Mundo busca integrar diversas identidades musicales y ofrecer experiencias artísticas de alta calidad, contribuyendo al desarrollo turístico y cultural de la región. A lo largo de sus 25 años, el festival ha sido un importante promotor de la World Music en Chile, presentando a destacados artistas internacionales como Flairck de Holanda y Huun Huur Tu de Tuva.

Entre los artistas que participarán en esta edición se encuentran Chuskupura (Ecuador), Lemon Bucket Orkestra (Canadá), y Uli Costa (Brasil), así como destacados músicos chilenos como Ajimsa y Pascuala Ilabaca & Fauna. Además, se llevarán a cabo actividades académicas y encuentros más íntimos con las bandas, denominados “Side Shows”, para enriquecer la experiencia del público.

El Festival de Músicas del Mundo se ha convertido en un evento esencial para la difusión de la música global en Chile, ofreciendo un espacio para la convivencia cultural y la apreciación de la diversidad musical.