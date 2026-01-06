Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan condiciones extremas en el infame Metropolitan Detention Center de Nueva York

El dictador venezolano Nicolás Maduro fue arrestado por fuerzas militares de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas y trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York, donde también se encuentra su esposa, Cilia Flores. Este centro penitenciario, conocido por sus duras condiciones, ha sido descrito como un “infierno en la tierra”.

El MDC de Brooklyn, inaugurado en los años 90 para aliviar el hacinamiento carcelario en la ciudad, es la única prisión federal activa en Nueva York tras el cierre del centro de Manhattan en 2021. Este recinto alberga a hombres y mujeres que esperan juicio en tribunales federales de Manhattan y Brooklyn, así como a internos que cumplen condenas breves. Su diseño incluye pasillos que conectan directamente con los tribunales, lo que facilita los traslados sin exposición pública.

Recientemente, la seguridad del MDC ha sido reforzada con barreras metálicas y vigilancia constante. Sin embargo, informes de medios estadounidenses han señalado que las condiciones de vida en el centro son preocupantes. Las celdas son pequeñas y los reclusos pasan la mayor parte del día encerrados, enfrentando problemas de higiene, violencia interna y condiciones estructurales deficientes. En 2019, el penal albergaba a más de 1,600 internos, a pesar de que su capacidad original era de mil, y actualmente mantiene una población superior a 1,300 reos, operando con menos de la mitad de su personal.

Las condiciones del MDC han llevado a episodios de riñas y suicidios. En 2019, una falla eléctrica dejó a los internos sin calefacción durante varios días en invierno, lo que motivó una demanda de la entonces fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien calificó el lugar de “inhumano”. Abogados defensores han criticado abiertamente el recinto; Edwin Cordero lo ha descrito como “el infierno en la Tierra”, mientras que David Patton, exdirector de Defensores Federales de Nueva York, ha señalado problemas graves de salud y saneamiento, incluyendo la presencia de gusanos en la comida.

Incluso algunos magistrados han optado por no enviar condenados al MDC. En agosto de 2024, el juez Gary Brown decidió cambiar una pena de cárcel por arresto domiciliario para un imputado de 75 años, argumentando que el ambiente del penal era incompatible con un encierro digno.

A pesar de las críticas, el MDC ha sido el destino de varios personajes notorios, como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien estuvo recluido allí más de tres años antes de ser condenado por narcotráfico y posteriormente indultado por Donald Trump. Otros reclusos famosos incluyen al exministro mexicano Genaro García Luna, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, el rapero Sean “Diddy” Combs, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried y Michael Cohen, exabogado de Donald Trump.