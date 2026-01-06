Coquimbo Unido sorprende al mercado con el fichaje de Lucas Pratto, campeón de Libertadores con River Plate

Coquimbo Unido se prepara para la próxima temporada con la incorporación de Lucas Pratto, quien regresa al fútbol chileno tras un exitoso paso por River Plate.

El club Coquimbo Unido está en proceso de reestructuración con el objetivo de formar un equipo competitivo que le permita luchar por el bicampeonato y tener un desempeño destacado en la Copa Libertadores de este año. Sin embargo, la situación se complica debido a la posible salida de varias figuras clave de la temporada 2025, como Cecilio Waterman, Cristián Zavala, Bruno Cabrera y Matías Palavecino.

A pesar de estos desafíos, la dirigencia de Coquimbo Unido ha tomado medidas proactivas y ha logrado un acuerdo con Lucas Pratto, un delantero de renombre que fue figura y campeón de la Copa Libertadores con River Plate en 2018. Según el periodista César Luis Merlo, Pratto firmará un contrato por un año con el club pirata en las próximas horas. Este movimiento se considera un golpe significativo en el mercado de fichajes, especialmente dado que el equipo no logró clasificar a torneos internacionales este año y necesita generar ingresos.

Lucas Pratto, conocido como “El Oso”, ya tiene experiencia en el fútbol chileno, habiendo jugado anteriormente en Universidad Católica entre 2010 y 2011, donde ganó un título de Primera División. Además, se destaca que su nuevo equipo, Coquimbo Unido, participará en la Copa Libertadores, y si Pratto logra marcar dos goles, se convertirá en el máximo anotador histórico de la competencia.

La llegada de Pratto a Coquimbo Unido representa una apuesta por la experiencia y el talento en un momento crucial para el club, que busca recuperar su competitividad en el fútbol nacional e internacional.