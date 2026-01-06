Gala de Viña 2026 se reduce a 120 invitados: famosas hermanas Bolocco y otros rostros quedan fuera de la lista

Menos de dos meses restan para el inicio del Festival de Viña 2026, y ya se han revelado importantes ausencias en la tradicional Gala de Viña, que se llevará a cabo en el Sporting Club. Según el portal El Filtrador, este año la lista de invitados se reducirá significativamente, pasando de 250 a solo 120 asistentes VIP.

La Gala, que se celebrará nuevamente en el Sporting Club, contará con la conducción de José Antonio Neme, quien podría estar al frente del evento en solitario. La decisión de limitar el número de invitados se debe a los problemas de organización que marcaron la edición anterior, donde varios famosos expresaron su descontento por el caos que se vivió. En particular, se recuerda el incidente en el que Laura de la Fuente fue empujada y cayó al suelo, lo que llevó a la producción a replantear la cantidad de asistentes.

El Filtrador informa que entre los ausentes destacados se encuentran Di Mondo y la brasileña Michelle Carvalho. Di Mondo, conocido por su participación en El Internado, ha sido excluido, y su lugar será ocupado por la Miss Universo Chile, Inna Moll. Por su parte, Carvalho no fue invitada tras haber desfilado en la anterior gala con un vestido de Coca-Cola, que competía con la bebida auspiciadora del evento.

Además, las hermanas Cecilia y Diana Bolocco también se encuentran en la lista de ausentes, ya que, según rumores en Mega, no recibieron el trato preferencial que esperaban. Sin embargo, oficialmente se ha indicado que ellas optaron por irse de vacaciones en lugar de asistir a la gala.

La Gala de Viña 2026 promete ser un evento más controlado y organizado, buscando evitar los inconvenientes que marcaron la edición anterior, y se espera que la reducción de invitados contribuya a un desarrollo más fluido del evento.