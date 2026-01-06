Mariana Derderián reflexiona sobre su infancia en Venezuela y las diferencias culturales con Chile en emotiva entrevista

La actriz Mariana Derderián compartió reflexiones sobre su infancia en Venezuela y las diferencias culturales que experimentó al llegar a Chile, en una reciente entrevista con el programa Más Que Titulares. Derderián, quien vivió en Venezuela hasta los casi 10 años, recordó cómo era su vida en el país sudamericano y cómo se contrastaba con su nueva realidad en Chile.

En su relato, la actriz describió su infancia en Venezuela como “maravillosa”, destacando que en su época, el país era un lugar alegre y vibrante. “Venezuela es un país que… bueno, hoy es otro país, pero en la época en que mis papás vivieron, era un país muy alegre, que pasa mucho en Centroamérica y que a lo mejor tiene que ver con el clima, tiene que ver el hecho de que la gente anda liviana, es más abierta y alegre desde la música, desde enfrentar los problemas”, comentó Derderián.

Al llegar a Chile, la actriz notó un cambio significativo en la forma en que las personas se relacionaban con lo material. “En Chile hay un alto interés por lo material y por mostrar lo que se tiene. Yo creo que es la cordillera de los Andes, no sé si la oscuridad, estamos hablando de aparentar siempre y eso en Venezuela no se da”, explicó.

Derderián también recordó que, a su llegada a Chile, sus compañeros de escuela le hacían preguntas sobre su vida, como “¿cuál es tu número de teléfono, en qué comunas vives, cuántos televisores tienes en la casa?”, lo que reflejaba una necesidad de encasillarla en un estereotipo social.

La actriz contrastó esta experiencia con la convivencia en Venezuela, donde, según ella, era común que personas de diferentes estratos sociales coexistieran. “Tú podías tener una casa súper grande y al lado tenías un rancho, y la gente convivía. Esa alegría de vivir, ese entusiasmo, ese amor por los animales… entonces había una sensación de alegría constante en el pueblo”, concluyó.

Mariana Derderián, conocida por su trabajo en la televisión chilena, continúa compartiendo su historia y experiencias, resaltando la importancia de sus raíces venezolanas en su vida y carrera.