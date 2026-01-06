Robo a la Catedral de Santiago: Ladrones sustraen valiosos objetos religiosos del siglo XVIII en audaz operación nocturna

Durante la mañana de este martes, Carabineros de Chile se presentaron en la Catedral de Santiago para investigar la desaparición de objetos patrimoniales religiosos, tras un reporte de las autoridades de la iglesia. Este incidente ha sido calificado como grave, ya que afecta el patrimonio nacional y los objetos robados poseen un alto valor histórico y cultural.

Entre los artículos sustraídos se encuentran dos candelabros de gran relevancia, datando del año 1700, que son considerados valiosos no solo por su antigüedad, sino también por su significado en la fe religiosa en Chile. Según la información proporcionada por la policía, el robo ocurrió la noche anterior, cuando las cámaras de seguridad del área registraron a individuos no identificados accediendo a la nave central del templo, que es la sede del Arzobispo de Santiago.

Las autoridades aún investigan cómo los ladrones lograron ingresar al recinto, ya que no se ha determinado si forzaron la puerta principal o si utilizaron accesos laterales. Para esclarecer este aspecto, será necesario revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el interior de la iglesia, lo que podría ayudar a identificar la técnica utilizada en el robo.

Además, se desconoce si los candelabros fueron los únicos objetos robados, lo que añade un nivel de complejidad a la investigación. Actualmente, los agentes de Carabineros están llevando a cabo las indagaciones pertinentes para localizar a los responsables de este delito que atenta contra el patrimonio cultural del país.