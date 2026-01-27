Desaparecido en Curacaví: el hijo del abogado revela detalles clave sobre su última ubicación y su pareja

Un abogado de 63 años, Pablo Silva, se encuentra desaparecido desde el 14 de enero en Curacaví, Región Metropolitana, tras haber salido de su hogar.

La familia de Silva ha expresado su preocupación, ya que el día de su desaparición, él salió de la casa que compartía con su pareja para dirigirse a una antigua vivienda donde vivió su madre. Su hijo, Clemente, relató en el programa “La Tarde Es Nuestra” de Canal 13 que ese fue el último día en que tuvieron noticias de él. “Él estaba en la casa que compartían en Curacaví y se fue hacia la casa antigua, que estaba deshabitada y no en condiciones de ser habitada”, explicó Clemente.

El hijo del abogado detalló que, aunque la casa estaba en mal estado, parece que Silva pasó al menos una noche allí, ya que se encontraron algunos cojines dispuestos como si fueran una cama y colillas de cigarro. Desde ese momento, su rastro se ha perdido y ya han transcurrido 12 días sin novedades sobre su paradero.

Clemente también proporcionó un dato crucial sobre la desaparición de su padre: Silva salió inicialmente en un servicio de Uber, pero luego se devolvió. Fue su pareja quien lo llevó a la casa de su madre. “Las cámaras de seguridad del condominio de su pareja muestran que efectivamente salió en el auto con ella y luego ella regresó sola”, indicó el hijo.

La familia ha estado en contacto con las autoridades y ha solicitado la colaboración de la comunidad para encontrar a Silva. La situación ha generado gran preocupación en la zona, y se espera que las investigaciones avancen para esclarecer su desaparición.