Trump aumenta aranceles a Corea del Sur al 25% por incumplimiento del acuerdo comercial: “El Parlamento no actúa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el aumento de aranceles a productos de Corea del Sur del 15% al 25% debido a la falta de implementación de un acuerdo comercial.

Este lunes, Trump comunicó a través de su red social Truth Social que la decisión se debe a que el Legislativo surcoreano no ha cumplido con el marco comercial pactado el año pasado. En su mensaje, Trump expresó: “El Legislativo de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos. El presidente Lee (Jae-myung) y yo alcanzamos un gran acuerdo para ambos países el 30 de julio de 2025, y reafirmamos esas condiciones mientras estuve en Corea el 29 de octubre de 2025. ¿Por qué el Parlamento coreano no lo ha aprobado?”

El mandatario estadounidense indicó que, ante la inacción del Parlamento surcoreano, los aranceles a las importaciones de automóviles, madera, productos farmacéuticos y otros bienes sujetos a tarifas recíprocas aumentarán al 25%. Sin embargo, no especificó cuándo entrará en vigor esta medida.

El acuerdo comercial, que establecía un arancel base del 15% para los productos surcoreanos y contemplaba grandes inversiones de conglomerados surcoreanos en Estados Unidos, aún no se ha materializado en Corea del Sur. Esto se debe a un desacuerdo interno sobre el papel que debe desempeñar la Asamblea Nacional en su implementación.

El principal obstáculo radica en la controversia política y legal en Corea del Sur sobre la necesidad de la aprobación parlamentaria para el acuerdo. La administración del presidente Lee sostiene que el paquete puede ser implementado principalmente a través de decretos ejecutivos y una ley especial. Sin embargo, expertos legales y miembros de la oposición conservadora argumentan que no someterlo a votación parlamentaria sería inconstitucional.

Este anuncio de Trump se suma a una serie de amenazas arancelarias que el presidente ha hecho contra países que toman decisiones que considera desfavorables para los intereses estadounidenses, una política que actualmente está siendo evaluada por el Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU.