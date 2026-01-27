Aprobación unánime en el Senado acerca del fortalecimiento del Ministerio Público, a un paso de convertirse en ley

La Sala del Senado de Chile aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias entre ambas cámaras del Congreso, permitiendo que el proyecto de ley que fortalece al Ministerio Público esté listo para ser votado en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Este proyecto, que se encuentra en la fase final antes de convertirse en ley, modifica varios cuerpos legales con el objetivo de robustecer las capacidades del Ministerio Público. La senadora Paulina Núñez, presidenta de la Comisión de Constitución, presentó ante la Sala el trabajo realizado por la Comisión Mixta, que se centró en definir el organismo encargado del control y auditoría interna del Ministerio Público.

Durante el proceso legislativo en la Cámara, se llevaron a cabo ajustes para alinear esta nueva legislación con la que establece la Fiscalía Supraterritorial. Uno de los cambios significativos fue la decisión de crear una Unidad de Probidad Interna, en lugar de la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna que había sido propuesta inicialmente por el Senado.

La Comisión Mixta, tras deliberar, decidió por unanimidad mantener el texto aprobado en el Senado, lo que significa que el Ministerio Público contará con una División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna, un aspecto que fue ratificado sin oposición en la Sala del Senado.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, expresó su agradecimiento a los senadores por su labor en esta iniciativa, la cual es considerada la más significativa desde la creación del Ministerio Público. Este proyecto no solo contempla la incorporación de 819 nuevos cargos, sino que también otorga herramientas adicionales al Fiscal Nacional y al Ministerio Público.

El objetivo de esta reforma es mejorar la tramitación de causas y procesos administrativos, así como aumentar la eficacia en la investigación y persecución penal. También se busca optimizar la atención a víctimas y testigos de delitos, ampliando así la cobertura de servicios que actualmente ofrece el Ministerio Público. Además, se implementarán mecanismos de incentivos de desempeño para fiscales y otros funcionarios del organismo, con el fin de elevar la calidad del servicio prestado.