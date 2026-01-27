José Antonio Kast se reunirá con Lula da Silva en Panamá durante el Foro Económico Internacional de América Latina

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunirá con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a Panamá para el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

La oficina de Kast confirmó que el encuentro con Lula está programado para las 19:00 hora local (21:00 en Chile) y se llevará a cabo en el contexto de su participación en el foro, donde se espera que el futuro presidente chileno tenga su primer contacto con varios líderes y jefes de Estado de la región. Entre los asistentes confirmados se encuentran también el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien Kast ya se reunió a finales de diciembre.

La visita a Panamá se produce tras la cancelación de su vuelo desde República Dominicana a El Salvador, donde tenía previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele. Kast planea llegar a Panamá el martes por la tarde, después de hacer una escala en Colombia, y se alojará en el Hotel Sofitel de la capital panameña.

Además de su encuentro con Lula, se anticipa que el presidente electo sostenga una reunión con el presidente panameño José Raúl Mulino. En cuanto a su viaje a El Salvador, se están considerando opciones para que pueda realizarlo una vez que concluya su agenda en Panamá, aunque esto podría complicar su regreso a Chile, donde tiene programado llegar el jueves para liderar la presentación de los subsecretarios y subsecretarias de su futuro gobierno el viernes.