Arturo Vidal se une a la campaña de Pailita y dona cinco casas para ayudar a damnificados por incendios en Chile

El futbolista Arturo Vidal se ha unido a una campaña solidaria para ayudar a los damnificados por los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble, tras un llamado del cantante urbano Pailita en redes sociales.

Pailita, quien ha estado activamente involucrado en la remoción de escombros y en la entrega de donaciones a los afectados, anunció su intención de construir diez casas para las familias que han perdido sus hogares. En su mensaje, destacó la necesidad urgente de apoyo, mencionando que hay “abuelitos que están solos, mamitas con tres o cuatro niños que no tienen ni un peso para levantar un techo o familias con una persona discapacitada”.

Arturo Vidal, volante del Colo Colo, respondió al llamado de Pailita y se comprometió a donar cinco casas para ayudar a los afectados. Este gesto se suma a su reciente apoyo a un niño hincha del club, cuya familia también perdió su hogar en los incendios, a quien le envió una camiseta firmada como muestra de solidaridad.

No solo Vidal se ha sumado a esta causa; Erik Pulgar, ex volante de la Universidad Católica y actual figura del Flamengo de Brasil, también ha confirmado su participación, donando diez casas para los damnificados.

La campaña ha generado un fuerte impacto en la comunidad, movilizando a varios deportistas y figuras públicas a contribuir en la reconstrucción de las viviendas perdidas. La situación en las regiones afectadas sigue siendo crítica, y la respuesta solidaria de los futbolistas es un ejemplo de cómo el deporte puede unirse en momentos de crisis.