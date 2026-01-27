Controversia en el Biobío: hombre acusado de devastador incendio sale de prisión con arresto domiciliario nocturno

Un hombre de 39 años, identificado como C.A.L.M., ha sido acusado de ser el presunto responsable del devastador incendio conocido como “Buen Retiro” en la Región del Biobío, que arrasó miles de hectáreas este verano. A pesar de la gravedad de los daños causados, el tribunal decidió que el imputado no quedara en prisión preventiva, sino que se le impusiera arresto domiciliario nocturno.

La Fiscalía ha señalado que el incendio no fue intencional, sino que se originó debido al uso de una cocina a leña en mal estado dentro de una vivienda. Las chispas o brasas generadas habrían encendido la vegetación seca, lo que permitió que el fuego se propagara rápidamente. Este aspecto es crucial, ya que transforma la naturaleza del caso de un acto deliberado a una grave negligencia que resultó en una catástrofe ambiental.

A pesar de la solicitud de la Fiscalía de imponer prisión preventiva, argumentando el impacto devastador del incendio que obligó a evacuar a miles de personas y destruyó vastas áreas, el juez optó por medidas menos severas. El arresto domiciliario nocturno implica que C.A.L.M. deberá permanecer en su hogar durante la noche y no podrá salir del país, cumpliendo esta medida en la comuna de Linares, en la Región del Maule, lejos del lugar del siniestro.

La decisión ha generado controversia entre los habitantes de la zona afectada, quienes sienten que la liberación del acusado representa una falta de justicia ante la tragedia que devastó sus comunidades, hogares y medios de vida. Por otro lado, algunos consideran que la falta de pruebas que demuestren una intención criminal directa ha llevado al tribunal a tomar esta decisión.

La Fiscalía ha presentado peritajes técnicos que vinculan el inicio del fuego con el uso de la cocina a leña, incluyendo registros y análisis del lugar que demuestran cómo se propagó el incendio desde ese punto hacia áreas con alta carga vegetal. Sin embargo, el tribunal determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para aplicar la prisión preventiva, que se reserva para situaciones donde existe un peligro claro para la sociedad o riesgo de fuga.