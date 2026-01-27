Sara Concha defiende nombramiento de Judith Marín y rechaza críticas por su fe: “No se puede juzgar a una autoridad por su religión”

La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, defendió el nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer y Equidad de Género, en medio de una controversia que ha suscitado críticas por sus convicciones religiosas. En una entrevista con EL DÍNAMO, Concha subrayó que no existe una agenda de retroceso en los derechos de las mujeres y que el partido espera contar con el apoyo del Partido Nacional Libertario en el Congreso.

La designación de Marín, quien fue secretaria general del Partido Social Cristiano y se hizo conocida por su oposición a la ley de aborto en tres causales en 2017, ha sido objeto de cuestionamientos tanto de parlamentarios de izquierda como de sectores del futuro oficialismo, incluyendo a Hernán Larraín Matte de Evópoli. Concha rechazó que se evalúe a una autoridad pública por su fe religiosa, afirmando que “no debería ser tema” y que cuestionar a alguien por su creencia es “discriminatorio e irrespetuoso”.

En la entrevista, Concha destacó la importancia de colaborar con el presidente electo José Antonio Kast para abordar las urgencias del país, más allá de la representación en el gabinete. “La palabra conforme no es la expresión adecuada. Lo más importante es ver cómo vamos a colaborar con el presidente para avanzar en las urgencias que tiene nuestro país”, indicó.

Respecto a la cartera del Ministerio de la Mujer, Concha aseguró que la decisión de nombrar a Marín fue del presidente Kast y que el partido agradece la confianza depositada en ellos. “Es importante la colaboración que podemos hacer desde ahí”, afirmó. Además, enfatizó que el enfoque del ministerio debe ser trabajar por todas las mujeres de Chile, independientemente de las posturas personales de Marín.

La presidenta del Partido Social Cristiano también abordó las críticas que han surgido desde la izquierda y otros sectores, señalando que el Ministerio de la Mujer es uno de los más ideologizados, pero que eso no implica que la gestión de Marín deba seguir una agenda personal. Concha insistió en que no se ha mencionado un retroceso en los derechos de las mujeres y que el partido se enfocará en las preocupaciones reales de las mujeres, como la violencia intrafamiliar y la conciliación de la vida laboral y familiar.

Concha también se refirió a los cuestionamientos provenientes de sectores aliados, como Evópoli, y expresó su preocupación por la falta de apoyo a las decisiones del presidente Kast. “Uno esperaría que quien está del mismo lado pudiera avanzar en la línea que el presidente le dio”, comentó, subrayando la necesidad de unidad en el gobierno.

Finalmente, Concha aclaró que, a pesar de las posturas personales de Marín en temas como el aborto, el Partido Social Cristiano no busca modificar la ley existente. “Se ha instalado una campaña del terror sobre alguien que todavía no asume”, dijo, enfatizando que el enfoque del partido será avanzar en las políticas que realmente preocupan a las mujeres en Chile, dejando de lado los temas valóricos como prioridades en este momento crítico.