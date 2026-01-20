Hijo de Julia Chuñil defiende su inocencia tras arresto domiciliario: “Siempre hemos sido inocentes, hay poder en este país”

Pablo San Martín y Jeannette Troncoso han sido liberados de prisión y ahora cumplen arresto domiciliario total, mientras que Javier Troncoso permanece en prisión preventiva.

La decisión de otorgar arresto domiciliario a Pablo San Martín y Jeannette Troncoso se produce en el contexto de la investigación por la desaparición y asesinato de Julia Chuñil, donde ambos son considerados los principales sospechosos. Tras su salida de la cárcel de Valdivia, Pablo San Martín reiteró su inocencia y la de sus hermanos, afirmando: “siempre hemos sido inocentes, todos nosotros, mis hermanos hemos sido inocentes”. Además, criticó al sistema judicial, sugiriendo que las acusaciones en su contra se deben “por el poder que hay en este país”.

En contraste, Javier Troncoso, quien se encuentra en prisión preventiva, es señalado por la Fiscalía de Los Ríos como el autor material del crimen. Según la acusación, Javier habría golpeado y asfixiado a su madre, Julia Chuñil, tras un altercado en el que ella defendió a un adulto mayor que estaba en su hogar, a quien Javier intentó robarle la pensión.

Las investigaciones continúan en el lugar donde residía la dirigente mapuche, donde se han encontrado un machete, un hacha y manchas de sangre humana, elementos que están siendo analizados para determinar su relación con el caso.

