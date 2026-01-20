Rescatan a madre en Penco tras salvar a sus mellizas de dos años en un dramático incendio

Un dramático rescate tuvo lugar en Penco, Chile, donde una madre logró salvar a sus mellizas de dos años de un incendio que consumió su hogar.

El incidente ocurrió cuando la madre, identificada como Karen Recabarren, pidió a los voluntarios de Bomberos que se llevaran a sus hijas, Isidora e Isabel, mientras ella se perdía entre las llamas y el humo. Los bomberos actuaron rápidamente, logrando rescatar a las niñas y trasladarlas de inmediato a un centro asistencial.

Tras el rescate de las mellizas, se inició una intensa búsqueda de la madre, quien finalmente fue encontrada con vida. Eduardo Mercado, el padre de las pequeñas, confirmó que Karen se encuentra en el hospital regional de Talcahuano. Mercado relató que la familia intentaba escapar en su vehículo cuando se vieron rodeados por las llamas provenientes del cerro. “Íbamos escapando en el vehículo y nos vimos envueltos prácticamente en las llamas por el lado del cerro”, explicó.

El padre también mencionó que se separó del grupo para poder escapar y que no tenía información sobre su familia hasta que recibió una llamada de una funcionaria del hospital, quien le informó que las mellizas habían llegado al centro médico gracias a los bomberos y que Karen había llegado un poco más tarde, junto a su hijo y una vecina.

En cuanto a la salud de las mellizas, se ha confirmado que una de ellas ya fue dada de alta, mientras que la otra permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, el hijo de 10 años de la pareja también se encuentra en el hospital debido a quemaduras sufridas durante el incidente.