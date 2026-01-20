Descubre cómo consultar la fecha de pago de tu pensión y otros beneficios del Estado en línea

El Instituto de Previsión Social (IPS) de Chile ha habilitado una herramienta en línea que permite a los ciudadanos consultar de manera rápida y sencilla las fechas de pago de los beneficios estatales a los que tienen derecho. Esta plataforma es especialmente útil para trabajadores, pensionados, adultos mayores y familias que desean conocer cuándo recibirán sus aportes, ya sea de forma presencial o mediante depósito bancario.

Para acceder a esta herramienta, los interesados deben ingresar al sitio web de ChileAtiende, donde deberán introducir su RUT o el de la persona beneficiaria y hacer clic en el botón “Consultar”. Una vez realizado este procedimiento, el sistema mostrará una pantalla con información detallada sobre todas las ayudas económicas disponibles, incluyendo la fecha y el método de entrega.

Además, para obtener información más específica, como el monto exacto de los beneficios y la fecha precisa de pago, los usuarios necesitarán utilizar su ClaveÚnica. También existe la opción de conocer el día de pago a través de una llamada al número 101 de ChileAtiende o visitando una de las sucursales del organismo.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la información sobre los beneficios estatales, que no siempre son conocidos por los ciudadanos, y asegurar que todos los beneficiarios estén informados sobre sus derechos y las fechas de pago correspondientes.