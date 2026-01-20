Brooklyn Beckham denuncia a sus padres por intentar sabotear su matrimonio y rechaza cualquier reconciliación familiar

Brooklyn Peltz Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, ha expresado su descontento hacia sus padres, acusándolos de intentar “arruinar” su matrimonio con la actriz Nicola Peltz Beckham. En un mensaje extenso compartido en sus redes sociales, el joven de 26 años reveló que siente que sus padres han estado saboteando su relación desde antes de su boda, y ha descartado cualquier posibilidad de reconciliación con ellos.

En su publicación, Brooklyn, quien cuenta con más de 16 millones de seguidores en Instagram, afirmó: “Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”. Además, enfatizó que no se dejará controlar y que se defiende por primera vez en su vida, concluyendo con la firme declaración: “No quiero reconciliarme con mi familia”.

Brooklyn es el primogénito del exfutbolista y capitán de la selección inglesa, David Beckham, y de la diseñadora de moda Victoria Beckham, exintegrante del famoso grupo Spice Girls. Se casó en 2022 con Nicola Peltz, hija del empresario multimillonario Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz.

En su mensaje, Brooklyn también reveló que sus padres han tratado a su esposa con desprecio. Mencionó un incidente en el que su madre, Victoria, canceló la confección del vestido de novia de Nicola en el último momento, lo que obligó a la actriz a buscar un nuevo vestido de manera urgente. Además, Brooklyn acusó a sus padres de haber faltado al respeto a Nicola, señalando que no fue invitada a la fiesta de cumpleaños número 50 de David Beckham, celebrada en mayo.

El joven también criticó la prioridad que su familia otorga a la promoción pública y a los patrocinios, afirmando que “la marca Beckham está por encima de todo”. Esta situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha captado la atención de los medios de comunicación, dado el estatus de celebridad de la familia Beckham.