Senado votará hoy reajuste salarial para el sector público tras análisis de la Comisión de Hacienda y audiencias realizadas

La Comisión de Hacienda del Senado de Chile ha finalizado el análisis del proyecto que propone un reajuste general de remuneraciones para los trabajadores del sector público, así como la concesión de aguinaldos y otros beneficios.

Este proyecto, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, fue objeto de estudio en varias sesiones por parte de la Comisión de Hacienda, bajo la presidencia de la senadora Ximena Rincón. Durante estas sesiones, se llevaron a cabo audiencias donde se discutieron los detalles y las implicaciones del reajuste propuesto. El lunes 19, la Comisión sancionó el proyecto en particular, avanzando así en su tramitación.

En la sesión del lunes, participaron destacados miembros del gabinete, incluyendo al ministro de Hacienda, Nicolás Grau; al ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; y a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos. También estuvo presente la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, entre otras autoridades, quienes aportaron a la discusión sobre el impacto y la viabilidad del reajuste salarial propuesto.

Este proyecto busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público, un tema que ha sido objeto de debate en el contexto de la recuperación económica y la necesidad de ajustar los salarios a la inflación y al costo de vida actual. La propuesta de reajuste y beneficios adicionales se enmarca en un esfuerzo por fortalecer el poder adquisitivo de los empleados públicos en Chile.