Tragedia en Santiago: carabinera muere tras accidente y presunta encerrona, se investiga fuga del vehículo involucrado

Una carabinera de 30 años falleció en un accidente de tránsito en Santiago Centro, lo que ha generado una profunda conmoción en el país.

La tragedia ocurrió en la madrugada de este martes en la intersección de las calles Ñuble con San Diego, cuando la funcionaria, identificada como Yillians San Martín Ulloa, se desplazaba en motocicleta. En ese momento, fue abordada por delincuentes que se encontraban en un vehículo particular, en lo que se investiga como una posible encerrona. Las circunstancias del accidente aún están bajo investigación, pero se ha confirmado que la carabinera fue colisionada por el automóvil, que posteriormente se dio a la fuga sin prestar auxilio.

El general Alex Bahamondez, jefe de la Zona Oeste de Carabineros, expresó su pesar por el fallecimiento de la funcionaria, quien se encontraba de franco y vestía de civil. “Estamos lamentando un terrible hecho, en el cual participa una funcionaria de nuestra institución, la cual fallece posteriormente a este accidente de tránsito. El vehículo que colisionó la motocicleta en la cual ella se desplazaba se dio a la fuga, no prestando auxilio a la víctima”, declaró Bahamondez.

Yillians San Martín Ulloa era cabo primero de la Escuela de Especialidades y se desempeñaba como instructora en la Unidad de Adiestramiento Canino. En el momento del accidente, estaba saliendo de su turno de servicio.

El fiscal adjunto Fernando Ruiz, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, indicó que no se descartan hipótesis sobre el accidente, incluyendo la posibilidad de que la carabinera estuviera huyendo de un robo. “Es una situación que deberán confirmar o descartar las diversas diligencias que estamos realizando”, afirmó Ruiz.

El presidente Gabriel Boric también lamentó el fallecimiento de la carabinera a través de su cuenta de X, comprometiéndose a que se investigarán todas las hipótesis y se encontrarán a los responsables. “Lamentamos el fallecimiento de una carabinera durante esta madrugada en Santiago centro, quien se encontraba de civil en una motocicleta y fue chocada sin que se le haya prestado ayuda. En este momento se están investigando todas las hipótesis. Encontraremos a él o los responsables. Un abrazo a su familia y a la institución”, escribió el mandatario.

Las autoridades están llevando a cabo diligencias para identificar al conductor del vehículo que huyó tras el accidente y determinar las responsabilidades, incluyendo el posible incumplimiento de la señalización del semáforo en el cruce donde ocurrió el fatal desenlace.