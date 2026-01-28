Pablo Longueira regresa a la UDI tras cinco años y reconoce que el desafío político no será fácil

Pablo Longueira regresa a la UDI tras cinco años de ausencia, motivado por el actual contexto político en Chile.

El exministro de Economía y excandidato presidencial, Pablo Longueira, ha confirmado su regreso a la Unión Demócrata Independiente (UDI) después de cinco años fuera del partido. En un mensaje enviado a través de WhatsApp, Longueira comunicó su reinscripción y fue aceptado formalmente como militante el lunes. En su mensaje, expresó: “Queridos amigos, con profunda alegría les comunico antes que concluya el mes de enero que, después de un largo periodo de discernimiento, el día domingo me reinscribí en la UDI y ayer me han aceptado como militante”.

Longueira, quien ha sido una figura clave en la política chilena, destacó que su decisión de regresar se debe a un “momento político especial” que vive el país. En su mensaje, también mencionó que se encuentra en una nueva etapa de su vida, afirmando: “Siento que estoy comenzando a vivir”. El exministro manifestó su deseo de contribuir a la construcción de un país más justo, señalando que en este nuevo ciclo, su deber es colaborar para que la transición política iniciada con el triunfo del Plebiscito del 4 de septiembre de 2022 sea exitosa.

“Tenemos nuevamente una oportunidad histórica de retomar el camino al desarrollo y creo que así como la UDI Popular fue decisiva en la transición anterior, también lo debe ser en esta oportunidad”, agregó Longueira, subrayando la importancia del partido en el contexto actual.

A pesar de su entusiasmo, Longueira reconoció que el camino no será sencillo, instando a los militantes a reflexionar sobre lo que el fallecido fundador de la UDI, Jaime Guzmán, esperaría de ellos en este momento crítico para el país. Su regreso a la UDI se produce en un contexto de cambios políticos significativos en Chile, lo que podría influir en la dirección futura del partido.