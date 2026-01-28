Trama Bielorrusa: nueva investigación por el millonario pago a Loreto Carvajal que involucra a otros parlamentarios

La senadora Loreto Carvajal del PPD se encuentra bajo investigación por su posible vinculación en la Trama Bielorrusa, sumándose a otros cuatro parlamentarios implicados.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha encargado al fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, la apertura de una nueva indagatoria relacionada con la senadora Carvajal. Esta decisión se produce tras la declaración del abogado Eduardo Lagos, quien afirmó que la parlamentaria recibió $300 millones para facilitar el nombramiento de Yamil Najle como Conservador de Bienes Raíces de Chillán. La audiencia para discutir la legalidad de este testimonio se llevará a cabo a principios de febrero, donde se evaluará si el Ministerio Público puede utilizarlo como prueba, dado que Lagos indicó que su declaración no fue incluida en la carpeta investigativa.

Con la inclusión de Carvajal, son cinco los parlamentarios que han sido mencionados en el contexto de la Trama Bielorrusa. Entre ellos se encuentra la senadora Paulina Vodanovic del PS, quien ha sido identificada como “sujeto de interés” tras aparecer en una escucha telefónica relacionada con uno de los conservadores imputados. Vodanovic ha defendido su honor y trayectoria, rechazando las insinuaciones en su contra.

El diputado Cristián Araya del REP también ha sido mencionado en la investigación, ya que se le atribuye haber recibido $1,7 millones de Sergio Yáber, acusado de lavado de activos, quien buscaba su apoyo para evitar la aprobación de una acusación constitucional contra el ex juez Antonio Ulloa. Por su parte, el senador Matías Walker del DEM recibió $1,6 millones de Yáber para financiar una pasantía en el extranjero de su hijo, aunque Walker ha negado que esto haya influido en su actuar.

Además, se ha reportado que la hija del senador Sergio Gahona de la UDI fue contratada por Yáber entre 2022 y 2023 como notaria interina en San Miguel, a solo cuatro años de haber completado su práctica profesional. Gahona también arrendó un inmueble a Yáber y recibió un pago de $4 millones en 2023.

La situación ha generado un amplio debate en el ámbito político, con los involucrados defendiendo su integridad y rechazando las acusaciones. La investigación continúa en curso, y se espera que se presenten más detalles en las próximas audiencias.