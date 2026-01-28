Rusia enfrenta un récord de 1.200.000 bajas en Ucrania, un impacto devastador que contrasta con sus escasos avances territoriales

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) ha revelado que las bajas de Rusia en su conflicto con Ucrania ascienden a 1.200.000, una cifra alarmante que no se había visto en ninguna gran potencia desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los discursos del Kremlin sobre avances tácticos, el análisis indica que Ucrania ha sufrido alrededor de 600.000 bajas, lo que lleva el total combinado a 1,8 millones.

El estudio, elaborado por Seth G. Jones y Riley McCabe, advierte que, si se mantiene el ritmo actual, las bajas totales de ambos países podrían alcanzar los 2 millones para la primavera de 2026. Las pérdidas de Rusia se desglosan en aproximadamente 325.000 soldados muertos, lo que contrasta notablemente con las cifras de bajas de Estados Unidos en conflictos pasados, como los 54.487 muertos en la Guerra de Corea y 47.434 en la Guerra de Vietnam.

Además, el informe destaca la lentitud de los avances rusos en el terreno. Desde que retomaron la iniciativa en 2024, las tropas rusas han avanzado entre 15 y 70 metros diarios en sus principales ofensivas, siendo el caso de Pokrovsk el más lento, con un promedio de solo 70 metros por día. Este ritmo es comparativamente más lento que algunas de las campañas más sangrientas del último siglo, como la Batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial.

La economía de guerra de Rusia también muestra signos de agotamiento, con una caída en la manufactura y un crecimiento proyectado de solo 0,6% para 2025. La falta de empresas tecnológicas competitivas a nivel global está afectando la productividad a largo plazo del país.

El informe del CSIS señala que las cifras de bajas han sido difíciles de verificar, ya que Rusia tiende a subestimar sus pérdidas, mientras que Ucrania no publica datos oficiales. El estudio se basa en estimaciones de los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, entre otras fuentes. El propio informe reconoce que “evaluar las bajas y las muertes en tiempos de guerra es difícil e impreciso, y varios bandos tienen incentivos para inflar o reducir las cifras con fines políticos”.