Boric y UDI en fuerte cruce por estancamiento de proyecto de Sala Cuna: acusaciones de maniobras dilatorias y falta de gestión

El presidente Gabriel Boric criticó a la UDI por el estancamiento del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, acusando maniobras dilatorias por parte de los legisladores de este partido.

Durante una visita a la Región del Biobío, donde supervisa la emergencia por incendios forestales, Boric afirmó que la UDI ha impedido que el proyecto se discuta en la Comisión de Educación del Senado. “Quiero ser muy claro en esto: la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado”, declaró el mandatario. Además, mencionó que el presidente de dicha comisión, el senador Gustavo Sanhueza, se ausentó del país, lo que impidió la discusión y votación del proyecto.

Boric también rechazó las acusaciones de la UDI y otros sectores de la oposición, quienes argumentaron que el Gobierno llegó tarde con las indicaciones para la ley. “Alegan que se presentaron indicaciones a última hora; esto se viene discutiendo hace cerca de diez años”, subrayó el presidente, quien defendió el trabajo realizado para alcanzar un consenso técnico en torno a la iniciativa.

A pesar de sus críticas a la UDI, Boric reconoció la disposición de otros senadores de Chile Vamos, como Rodrigo Galilea y Paulina Núñez, para avanzar en el proyecto. “Si hoy día el proyecto de sala cuna no sale adelante, es porque hay un sector minoritario de la política chilena que ha impedido que esto se discuta y se vote como corresponde”, afirmó.

En respuesta a las declaraciones de Boric, el senador Sanhueza defendió su postura, señalando que no hubo falta de voluntad, sino un problema de gestión por parte del Gobierno. “El Gobierno llegó tarde con sus definiciones, cuando la discusión ya estaba avanzando”, argumentó, añadiendo que se requiere un diseño financiero responsable para un proyecto de esta magnitud.

Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó al Gobierno por no haber enviado las indicaciones necesarias en cuatro años, lo que, según él, ha llevado a que el proyecto no esté financiado y perjudique a las empresas y a las mujeres. Ramírez anticipó que el proyecto de Sala Cuna podría ser revisado en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá en 2026.

El debate en torno a la Sala Cuna Universal se enmarca en un contexto político tenso, donde las diferencias entre el Gobierno y la oposición se han intensificado, complicando el avance de iniciativas legislativas clave.