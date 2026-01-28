Liberado por error: Imputado de robos es encontrado por TV tras ser dejado en libertad por gendarme

Un gendarme liberó por error a un imputado sentenciado a prisión preventiva en Puente Alto, quien fue recapturado días después por la policía.

El incidente ocurrió en el Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto, donde un hombre, acusado de múltiples robos en el sector sur de la región Metropolitana, fue liberado por un error administrativo. El sujeto había sido detenido el 9 de enero por Carabineros tras una serie de robos en locales comerciales, incluyendo una farmacia y una óptica.

Durante su juicio oral, la magistrada dictó prisión preventiva, sin embargo, el imputado no fue trasladado al Centro de Detención Preventiva de la Cárcel de Puente Alto. En cambio, fue liberado por un gendarme que custodiaba el tribunal, lo que llevó a la destitución del funcionario involucrado.

Días después de su liberación, un equipo de reportajes de CHV Noticias encontró al imputado cerca de un paradero de buses Red. Al ser interrogado sobre su liberación, el hombre declaró: “yo me paré con las esposas y me dejaron en libertad”. Afirmó que había escuchado que debía estar en prisión preventiva, pero que luego le indicaron que podía irse.

El imputado también comentó que el gendarme “me dejó libre por una condena y yo lo miré (…) y parece que se equivocaron. Claro, mal por ellos, por mí bacán”. Además, aseguró que no tenía conocimiento de una orden de detención y que no fue notificado en su hogar.

Finalmente, el hombre fue recapturado por personal policial en un local comercial cercano a la óptica donde había robado anteriormente, cerrando así un episodio que ha generado preocupación sobre los procedimientos de seguridad en los tribunales.