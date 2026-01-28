Regreso a clases 2026: Mineduc confirma fechas clave para estudiantes de educación básica y media en todo el país

El Ministerio de Educación de Chile ha dado a conocer el calendario escolar para el año 2026, con el objetivo de proporcionar a las familias información clara sobre las fechas clave del ciclo académico.

El nuevo cronograma, diseñado para garantizar que los estudiantes puedan completar su año escolar sin interrupciones significativas, toma en cuenta las particularidades de cada región del país al establecer los períodos de vacaciones. Según el comunicado oficial, el año escolar comenzará el lunes 2 de marzo, cuando los docentes ingresarán a las aulas para la planificación. Los estudiantes de educación básica y media regresarán a clases el miércoles 4 de marzo.

Las vacaciones de invierno están programadas de manera diferente según la región. En las regiones desde Antofagasta hasta Los Ríos, las vacaciones se llevarán a cabo del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio, con el retorno a clases fijado para el lunes 6 de julio. En la región de Los Lagos, las vacaciones serán del 6 al 17 de julio. Por su parte, en Arica y Parinacota y Tarapacá, las vacaciones están programadas del 13 al 24 de julio, mientras que en Aysén y Magallanes se extenderán desde el 29 de junio hasta el 17 de julio, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de estas zonas del sur del país.

El año escolar concluirá entre el 4 y el 18 de diciembre, y cada comunidad educativa tendrá la libertad de definir las actividades conmemorativas, reprogramando aquellas que coincidan con fines de semana al día hábil anterior o posterior. Esta planificación busca facilitar la organización de las familias y asegurar un desarrollo académico fluido para los estudiantes.