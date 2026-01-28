Chayanne y productoras se unen para ayudar a damnificados de incendios en Biobío con donaciones y apoyo solidario

Los incendios forestales en la región del Biobío han generado una ola de solidaridad tanto a nivel nacional como internacional, con diversas figuras públicas ofreciendo su apoyo a los afectados. Entre ellos, el reconocido cantante puertorriqueño Chayanne, quien tiene programado un concierto en Concepción en las próximas semanas, se ha manifestado a través de sus redes sociales. En un mensaje reciente, Chayanne expresó: “Quiero decirles que mis oraciones están con ustedes, es momento de unirse y trabajar en equipo”.

En el contexto de la reconstrucción de las áreas devastadas por el fuego, varias productoras involucradas en la organización del concierto de Chayanne han decidido colaborar con los damnificados. Cárdenas Marketing Network, Maestro Cares Foundation, DG Medios y Multimusica han anunciado una significativa ayuda que incluye la entrega de 250 refrigeradores y 250 cocinillas, destinados a facilitar el almacenamiento y la preparación de alimentos para las familias afectadas.

Además, estas productoras han donado 12 millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Concepción, con el objetivo de apoyar sus operaciones de emergencia y contribuir a la etapa de reconstrucción que enfrentan las comunidades. En un comunicado, las productoras manifestaron su compromiso de realizar una tercera donación, que consistirá en un aporte económico destinado a restaurantes y distribuidores, para que puedan ofrecer alimentos preparados al personal de primeros auxilios que se encuentra en alerta ante la situación de emergencia.

“Esperamos que, a través de esta ayuda, las familias puedan comenzar con la reconstrucción y les enviamos toda la fuerza y luz que necesitan en estos momentos”, afirmaron las productoras. El concierto de Chayanne está programado para el próximo sábado 7 de febrero en el estadio Ester Roa, y se espera que no solo sea un evento musical, sino también una oportunidad para seguir apoyando a quienes han sufrido las consecuencias de esta catástrofe.