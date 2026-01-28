Mujer se quema gravemente al salvar a la hermana de su cita, quien la ignora tras el trágico incidente

Una mujer estadounidense, Erica Odle, ha compartido su impactante experiencia tras sufrir graves quemaduras al intentar salvar a la hermana pequeña de su cita durante un incendio en 2021.

La noche del incidente, Erica visitó por primera vez la casa de su cita, quien estaba cuidando a sus tres hermanos menores. Después de pasar tiempo con ellos, todos se quedaron dormidos en la misma cama. Sin embargo, en medio de la noche, un incendio estalló en la vivienda. “Vi llamas por el pasillo. El corazón se me cayó al suelo. Desperté a mi cita sacudiéndolo”, relató Erica en una entrevista con The Sun.

Mientras su cita intentaba despertar a los demás, Erica se dio cuenta de que el fuego se estaba propagando rápidamente. Ella logró sacar a la hermana de su cita, una niña de dos años, por la ventana, pero quedó atrapada en el interior. “Las llamas tocaron mi piel y yo aullaba de dolor. Finalmente salí por la ventana y vi cómo mi piel se derretía sobre el pasto”, recordó.

El personal de emergencias llegó poco después y trasladó a Erica a un centro médico, donde se determinó que había sufrido quemaduras en el 75% de su cuerpo y daños en el 85% de sus pulmones debido a la inhalación de humo. Además, sufrió un infarto y desarrolló dos coágulos de sangre en las piernas. Después de tres meses en coma, despertó sin saber lo que había sucedido. “Fue una primera cita infernal. Tuve muchísima mala suerte de haber dormido en su casa esa noche”, expresó.

Al despertar, Erica preguntó por su cita y los hermanos de este, solo para descubrir que él había desaparecido. “Después de despertar del coma y de salvarle la vida a su hermana, él simplemente desapareció. Fue repugnante”, comentó. A pesar de que su padre le aseguró que todos estaban ilesos, le reveló que su cita no había ido a visitarla ni una sola vez. Erica intentó comunicarse con él, pero no recibió respuesta. “Me dejó en visto. Me impactó mucho. A este tipo no le importaba si yo estaba viva o muerta”, lamentó.

A pesar de esta experiencia traumática, Erica se centró en su recuperación y en aceptar su nueva apariencia. Con el tiempo, encontró el amor nuevamente y actualmente está comprometida, tiene una hija de un año y espera su segundo hijo.