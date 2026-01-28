Estudio revela que muertes en guerra entre Rusia y Ucrania podrían alcanzar un total de 2 millones para 2026

Un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estima que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado hasta la fecha alrededor de 2 millones de muertes, incluyendo tanto a militares como a civiles. Este alarmante número refleja el impacto devastador de la guerra, que ha continuado durante casi cuatro años, con un aumento exponencial en las cifras de víctimas mortales.

Según el informe, la mayoría de las bajas corresponden a las fuerzas militares rusas, que han sufrido pérdidas significativas debido a heridas en combate y problemas de hambruna. El CSIS destaca que las cifras de muertes en este conflicto son comparables a las de la Segunda Guerra Mundial, afirmando que “ninguna gran potencia ha sufrido ni remotamente cerca este número de bajas o muertes en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial”.

El estudio también señala que Ucrania enfrenta una situación similar, con estimaciones de entre 500.000 y 600.000 bajas, de las cuales entre 100.000 y 140.000 son muertes registradas desde febrero de 2022 hasta diciembre de 2025. Los investigadores han observado un aumento en los asesinatos de civiles ucranianos, especialmente en el año 2025, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en la región.

El CSIS advierte que las bajas combinadas de ambos países podrían alcanzar hasta 1,8 millones, con la posibilidad de llegar a 2 millones para la primavera de 2026. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que más de 2.500 civiles murieron y alrededor de 12.000 resultaron heridos el año pasado, lo que subraya la gravedad de la situación.

Este conflicto ha generado un desasosiego creciente entre analistas y políticos, quienes continúan monitoreando la evolución de las cifras de víctimas y el impacto humanitario de la guerra.