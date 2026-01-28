Metro de Santiago restablece servicio en Línea 2 tras cierre temporal por incidente en las vías

El servicio de tres estaciones de la Línea 2 del Metro de Santiago fue interrumpido brevemente este miércoles debido a la presencia de una persona en las vías. Las estaciones afectadas fueron Vespucio Norte, Zapadores y Dorsal, donde el servicio se reanudó tras unos minutos de suspensión.

La interrupción del servicio se produjo en la tarde, generando inconvenientes para los usuarios que se encontraban en esas estaciones. Afortunadamente, la situación fue controlada rápidamente, permitiendo que el servicio se restableciera sin mayores complicaciones.

El Metro de Santiago ha recordado a los usuarios que, en caso de emergencias, deben comunicarse al número 1411 para reportar la ubicación de cualquier incidente. Además, si alguien es víctima o testigo de acoso, se puede contactar al 1488. El personal del Metro está disponible a través de intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas para brindar asistencia.

En situaciones de evacuación, el Metro aconseja mantener la calma y seguir las instrucciones del personal, evitando correr y ayudando a aquellos que puedan necesitar asistencia, como menores o personas con problemas de movilidad.

El Metro de Santiago continúa trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de sus pasajeros, ofreciendo información y recursos para actuar adecuadamente en caso de emergencias.