Latife Soto revela detalles sobre la separación de Nicole y Sergio Lagos: “Había una distancia muy grande de él”

La separación de la cantante Nicole y el animador Sergio Lagos, tras 20 años de relación, ha sido confirmada por ambos y ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación.

La noticia fue revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez a través de su cuenta de Instagram, donde indicó que la pareja ha decidido tomar caminos separados y actualmente viven en casas distintas. Gutiérrez citó a Lagos, quien confirmó la ruptura y aclaró que no hay terceros involucrados en el quiebre. “El distanciamiento se debe a un desgaste natural de una relación de 20 años”, explicó el animador.

La separación ha sido objeto de análisis en diversos programas de espectáculos, donde se ha discutido el impacto de esta noticia en el ámbito del entretenimiento. La tarotista Latife Soto, en el programa “La hora de jugar” de Mega, ofreció su interpretación sobre la ruptura. Soto mencionó que la relación había estado en crisis durante un tiempo prolongado, afirmando que “esto se viene cocinando hace seis meses” y que había una “distancia muy grande” entre ambos.

Soto también sugirió que la situación podría haber estado marcada por la falta de sinceridad, al mencionar que “alguien venía hace un tiempo usando algo, pero podría perfectamente existir otra persona”. Sin embargo, enfatizó que, a pesar de la separación, ambos se centrarán en ser buenos padres y en llegar a acuerdos sobre su crianza, aunque la relación de pareja no continuará.

La ruptura de Nicole y Sergio Lagos, que ha captado la atención del público y de los medios, se suma a una serie de cambios en el panorama del espectáculo nacional, donde las relaciones personales de figuras públicas suelen ser de gran interés para la audiencia.