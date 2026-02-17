Rupturas explosivas: Tres separaciones que sacuden la farándula chilena en el inicio de 2026

El mes de febrero de 2026 ha sido testigo de notables rupturas en el ámbito del espectáculo chileno, generando un amplio debate en medios y redes sociales.

El animador Sergio Lagos y la cantante Nicole han decidido poner fin a su relación tras dos décadas juntos y dos hijos en común. A pesar de haber enfrentado crisis en el pasado, esta vez la pareja ha confirmado que su separación es definitiva. Fuentes cercanas indican que el motivo principal de este quiebre sería un desgaste natural en la relación, aunque se ha enfatizado que la separación se ha llevado a cabo en buenos términos, priorizando el bienestar de su familia.

Por otro lado, el cantante Américo y la comediante Yamila Reyna también han terminado su relación, a pesar de que tenían planes de matrimonio para este año. La ruptura se produjo poco después de su participación en el Festival Oro Verde, en Empedrado, y se reportaron fuertes discusiones, incluyendo un incidente en una estación de servicio en su camino de regreso a Santiago. Tras la separación, Yamila ha compartido en sus redes sociales mensajes reflexivos sobre la importancia de “priorizar su integridad”, mientras que Américo ha dejado la vivienda que compartían para regresar temporalmente a la casa de su exesposa e hijos.

El inicio del año ya había estado marcado por la separación de Kika Silva y el actor Gonzalo Valenzuela, quienes se casaron en abril de 2024. En un comunicado conjunto, ambos anunciaron que sus proyectos de vida y metas personales, especialmente en lo que respecta a residencia y maternidad, ya no coincidían, lo que llevó a la decisión de separarse antes de cumplir dos años de matrimonio.

Con estas tres rupturas de alto perfil, el 2026 comienza con un panorama de cambios significativos en la farándula chilena, reflejando una tendencia de quiebres en relaciones que han captado la atención del público y los medios de comunicación.