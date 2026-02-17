Kast defiende a Jouannet ante críticas por vínculos en el Caso Tragamonedas y reafirma su nombramiento en Seguridad Pública

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, defendió el nombramiento de Andrés Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad Pública, en medio de críticas por sus conexiones con imputados en el Caso Tragamonedas.

La controversia surgió tras la publicación de reportajes por medios como La Tercera, CIPER e Interferencia, que revelaron los vínculos societarios de Jouannet con empresarios investigados o formalizados, entre ellos Bo “Emilio” Yang y Alberto Hadad. Este último fue formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas. Las investigaciones también mencionaron sociedades relacionadas con el sector de apuestas y tragamonedas, lo que ha reavivado el debate sobre la idoneidad de Jouannet para el cargo que asumirá el 11 de marzo de 2026, donde se encargará de temas críticos como el crimen organizado y la regulación de industrias sensibles.

Durante una pausa en sus vacaciones en Frutillar, Kast se dirigió a la prensa y expresó su apoyo a Jouannet, afirmando que tiene “la mejor opinión” de él y que no tiene “ningún cuestionamiento” hacia su figura. El presidente electo subrayó que los antecedentes sobre Jouannet eran conocidos antes de su nombramiento y criticó que se hayan convertido en noticia recientemente. Kast destacó que Jouannet es parte del equipo que asumirá responsabilidades en materia de seguridad y que está al tanto de sus funciones.

Las reacciones a este nombramiento no se limitaron a la oposición; también surgieron críticas desde sectores de la derecha. El diputado Johannes Kaiser calificó la situación como “compleja”, y desde el Partido de la Gente se hicieron llamados a reconsiderar el nombramiento de Jouannet. A pesar de las controversias, Jouannet ha continuado con su agenda de reuniones bilaterales en el marco del traspaso de mando, lo que sugiere que su nombramiento sigue en pie.

El Caso Tragamonedas, que combina la operación de máquinas de azar ilegales con el financiamiento irregular de la política, ha vuelto a ser un tema relevante debido a los cuestionamientos sobre los vínculos de Jouannet. Este caso cobró notoriedad entre 2018 y 2019, cuando se expandió la instalación de máquinas que ofrecían premios en dinero en pequeños comercios. Los operadores del sector argumentaban que se trataba de juegos de destreza, pero las autoridades determinaron que eran juegos de azar ilegales fuera de casinos autorizados.

La investigación liderada por la Fiscalía Oriente reveló que empresarios del rubro habrían realizado aportes irregulares a campañas políticas para obtener beneficios legislativos. Entre los investigados se encontraba el exalcalde Pablo Zalaquett, quien fue sobreseído. En 2021, se registraron condenas bajo la nueva Ley Electoral en casos vinculados a Alberto Hadad.

La controversia actual se centra en los vínculos de Jouannet con Hadad y Yang, ambos figuras relevantes en la industria de las apuestas. Dado que Jouannet asumirá un rol crucial en la subsecretaría de Seguridad Pública, los cuestionamientos sobre su nombramiento han adquirido una significativa relevancia política. El respaldo de Kast a Jouannet establece la postura oficial del futuro gobierno frente a las críticas relacionadas con el Caso Tragamonedas, en un contexto donde la nueva Subsecretaría de Seguridad Pública será fundamental en la agenda institucional.