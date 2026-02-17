Abogado de Yamila Reyna critica filtraciones y defiende derechos de víctimas en caso de violencia intrafamiliar

El abogado Claudio Valdivia, representante de la actriz y comediante Yamila Reyna, se pronunció sobre la filtración de la denuncia presentada por su clienta contra el cantante Américo, durante su intervención en el matinal “Tu Día”. Valdivia cuestionó los argumentos expuestos en el programa respecto a la divulgación de información relacionada con el caso, afirmando que “la explicación que se dio en vivo fue aún peor, respecto de que si no hubieran habido filtraciones, nada se hubiera sabido del caso Hermosilla”.

El abogado hizo hincapié en que no se puede establecer un paralelo entre la situación de Reyna y el denominado Caso Hermosilla, que involucra un interés público significativo. “¿Vamos a considerar que hay un paralelo entre la causa Hermosilla donde hay un interés público comprometido respecto de una causa por VIF? Aquí no hay ningún interés general comprometido”, aclaró Valdivia, subrayando que se trata de una causa de carácter reservado.

Valdivia también criticó el funcionamiento del sistema judicial, haciendo un llamado a la justicia de familia y a la Fiscalía de Constitución para que se priorice adecuadamente este tipo de casos. “El sistema no está protegiendo. El llamado de atención es a la justicia de familia y a la Fiscalía de Constitución respecto a cuál es la urgencia que le está poniendo a este asunto en cuanto a todas las diligencias de prueba que se deben realizar”, expresó.

El abogado destacó que el sistema está en una situación crítica en relación a la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF). “Reclamamos por el porcentaje de retractación, pero ocurre porque no se adoptan las medidas de protección adecuadas, no son oportunas o cuando las personas son públicas no se atreven porque van a quedar expuestas”, añadió.

Respecto a la reserva de la causa, Valdivia enfatizó la necesidad de claridad sobre quiénes tienen acceso a la información. “Yo esperaría que si es que una causa tiene el carácter de reservado, debieran tener claro quiénes y de qué forma accedieron a esta causa”, indicó.

Finalmente, el abogado subrayó que se han infringido derechos constitucionales básicos, como el derecho a la privacidad. “Entiendo el interés periodístico respecto del quiebre de una relación, pero cuando eso se judicializa me parece que hay límites éticos y legales”, concluyó. Valdivia insistió en que se debe respetar la decisión de quienes optan por no hablar públicamente sobre su situación.