Nicolás Castillo, campeón de América, sorprende y anuncia su retiro del fútbol a los 33 años por lesiones

Nicolás Castillo, campeón de América con la selección chilena, ha decidido retirarse del fútbol profesional a los 33 años, sorprendiendo a sus seguidores.

El anuncio del retiro de Nicolás Castillo ha generado una ola de reacciones entre los aficionados al fútbol, quienes no esperaban que el delantero colgara los botines a una edad relativamente temprana. Según el periodista Bruno Sampieri, Castillo confirmó su decisión de no continuar jugando, tras haber enfrentado múltiples lesiones en los últimos años. Sampieri, a través de su canal de YouTube, reveló: “El Nico no va a jugar más. El otro día le pregunté si va a seguir jugando, pero no, el Nico no va a seguir jugando al futbol”.

Castillo, quien tuvo un destacado paso por Universidad Católica, donde se consagró como uno de los máximos goleadores y ganó cuatro títulos, ha tenido una carrera marcada por altibajos. A lo largo de su trayectoria, ha defendido los colores de varios clubes internacionales, incluyendo Brujas de Bélgica, Mainz 05 de Alemania, Frosinone Calcio de Italia, Pumas y América en México, Benfica en Portugal, Juventude en Brasil y Necaxa.

En 2024, tras una larga recuperación de una trombosis que sufrió en 2020, Castillo regresó a Universidad Católica, donde inició su tercer ciclo en el club. Sin embargo, su regreso no ha sido suficiente para cambiar el rumbo del equipo, que actualmente se encuentra en una situación complicada en el torneo, sumando solo 2 de 9 puntos posibles en el inicio de la competencia.

Además de su exitosa carrera a nivel de clubes, Nicolás Castillo fue parte fundamental de la selección chilena que se coronó bicampeona de América en la Copa Centenario de 2016, donde tuvo un papel destacado al convertir uno de los penales en la final contra Argentina. Su decisión de retirarse marca el fin de una era para un jugador que dejó una huella significativa en el fútbol chileno.