Incendio en relleno sanitario de Hidronor en Bío Bío fue controlado en 15 minutos tras rápida intervención de bomberos

Un incendio en un relleno sanitario de Hidronor en Copiulemu, Florida, fue controlado rápidamente por bomberos este lunes.

Durante la tarde de este lunes, un incendio de grandes proporciones se desató en el relleno sanitario de la empresa Hidronor, ubicado en la comuna de Florida, en la Región del Bío Bío. Las llamas amenazaron con extenderse a otras instalaciones, lo que llevó a la rápida intervención de los bomberos, quienes lograron extinguir el fuego en aproximadamente 15 minutos.

El gerente de la zona sur de Hidronor, Ricardo Gouët, informó a los medios que gracias a un sistema de monitoreo y a la colaboración con brigadas de incendio, se pudo alertar a las autoridades a tiempo para controlar la situación. “El incendio fue controlado en 15 minutos y está todo bajo control. A pesar de eso, con el aviso a Bomberos llegaron varias unidades para respaldarnos en el caso de que fuera necesario, pero el incendio fue debidamente controlado”, declaró Gouët.

La investigación sobre el origen del incendio fue llevada a cabo por la empresa junto a los bomberos, quienes determinaron que la causa fue un tablero eléctrico. Gouët explicó que el foco del incendio se originó debido a un corte eléctrico que encendió una lámina de plástico HDPE y neumáticos que estaban en el lugar. “Todo indica que fue un tablero eléctrico porque parte ahí el foco y está debidamente grabado por las cámaras”, añadió.

En cuanto a los daños materiales, se reportó que aproximadamente 400 metros cuadrados de plástico y neumáticos fueron consumidos por el fuego, lo que generó una gran columna de humo negro visible desde varios puntos de la zona. La empresa también notificó a las autoridades locales, incluyendo la Municipalidad de Florida y los servicios de salud, sobre el incidente.

El evento se desarrolló sin que se reportaran heridos, y las autoridades continúan monitoreando la situación para asegurar que no haya más riesgos en el área.